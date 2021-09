Gouden reiswiegjes en géén oogcontact: dit zijn de meest bizarre divastreken van de jarige Beyoncé

TV Bitsige concurren­tie in ‘Snackmas­ters’: kandidaten doen er alles aan om elkaar te dwarsbomen

3 september Maandag nemen Dagný Rós en Dominique Persoone het tegen elkaar op in ‘Snackmasters’. Op het menu staat de welbekende curryworst met de krokante buitenkant, ofwel de Viandel. Dat er sprake is van zware concurrentie, is meteen duidelijk, want de kandidaten doen er alles aan om elkaar te saboteren als ze elkaar onverwacht tegenkomen in de supermarkt.