‘Gossip Girl’-acteur Ed Westwick komt dit weekend naar ons land

Exclusief publiek

De acteur word dit weekend dus in ons land verwachten en met een beetje geluk kan je hem in het gezelschap van Drew Ray Tanner en Jay Alvarrez spotten. Ook zij vertoeven vandaag in ons België. Tanner is een Canadese acteur en werd wereldberoemd door zijn rol als Fangs Fogarty in de Netflixserie ‘Riverdale’. Op zijn Instagram Stories laat Drew bovendien weten dat hij vandaag effectief naar ons land komt. Gisteren verbleef het ‘Riverdale’-gezicht nog in Amsterdam, maar deze namiddag kan je hem dus in Antwerpen tegen het lijf lopen. Alvarrez is dan weer een Amerikaanse YouTuber, surfmodel en influencer. Met zijn twee miljoen volgers op Instagram is hij zeker geen onbekende en ook hij bevestigde zijn komst op sociale media.