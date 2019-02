Gordons zus Lydia (61) plotseling overleden Redactie

25 februari 2019

16u58 0 Showbizz Verdrietig nieuws voor de Nederlandse presentator Gordon (50). Vandaag is bekend geworden dat zijn 61-jarige zus Lydia Heuckeroth gisteren na een kort ziekbed is overleden.

Volgens Martin Heuckeroth (52), de oudere broer van Gordon, is zijn zus gistermorgen in het ziekenhuis overleden. “Drie dagen daarvoor werd ze opeens onwel en raakte ze van het ene op het andere moment verlamd aan de linkerkant van haar lichaam”, vertelt hij aan het Nederlandse AD. “Vervolgens kreeg ze last van vochtophoping in haar hersenen. Aanvankelijk leek ze vooruit te gaan, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.”

“Ik kan het nog steeds niet bevatten. Een paar dagen geleden stond we nog samen op de markt in Amsterdam. Toen leek er niks aan de hand. Alhoewel, ze liep al een tijdje te sukkelen en kwakkelen. Maar dat het deze kant op zou gaan, had niemand kunnen voorspellen. Wat een vreselijk drama.’’

Martin Heuckeroth stelt dat zijn zus en Gordon nauwelijks contact hadden. “Het niet met elkaar omgaan hoort zo langzamerhand een beetje bij ons gezin dat, toen Lydia nog leefde, bestond uit drie broers vijf zussen. Zo is het altijd gegaan.’’ Gordon reageerde vandaag op sociale media met een kort bericht. “Mijn zus Lydia, rust zacht. Alleen maar de leuke dingen herinner ik me met jou en ik hield dan ook heel veel van je.”