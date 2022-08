Gordon was drie uur lang bewusteloos na insulinestop

“Ik ben drie uur buiten westen geweest”, zei de presentator en zanger donderdag over het incident in RTL Boulevard. Volgens de programmamaker kwam dat door een zogeheten hypo, een toestand waarin diabetespatiënten met een te lage bloedsuiker kampen. Gordon was namelijk gestopt met het spuiten van insuline. “Ik denk dat het gewoon heel dom was van mezelf en ook overmoedig van: oké, ik hoef geen insuline meer te spuiten en ik heb het niet meer nodig want ik voel me goed en zit zo lekker in m’n vel.” Inmiddels weet Gordon wel beter: “Blijven spuiten is mijn motto.”