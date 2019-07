Gordon vanuit afkickkliniek: “Ik ben verre van trots, maar dit was nodig” Redactie

28 juli 2019

Bron: AD 4 Showbizz Het gaat goed met Gordon. Dat laat de entertainer weten vanuit de afkickkliniek waar hij sinds kort zit. In een bericht op Instagram geeft hij een teken van leven en bedankt hij zijn fans en collega's voor alle steun de afgelopen dagen. Bij de tekst staan meerdere foto's van een lachende Gordon, onder meer op de golfbaan.

“Het gaat supergoed met mij. Ik ben nu een tijdje onderweg en weet dat dit de enige weg was voor mij!", laat Gordon weten. “Ik ben ook superdankbaar voor al die duizenden steunbetuigingen vanuit het hele land en ook van veel collega's. Dat maakt me sterk en nog strijdvaardiger dan ik al was!"



Gordon is blij dat hij met zijn opname iets voor anderen kan betekenen. “Ik ben er verre van trots op, maar dit hoopte ik wel te bereiken. Volgens psychiater Bram Bakker ben ik een voorbeeld voor verslaafden." Onder zijn bericht steken verschillende BN'ers hem met aardige berichten een hart onder de riem.

Pijn verzachten

De 51-jarige entertainer sluit het bericht af met een voor hem kenmerkende uitsmijter. “Ik mag vandaag op safari: we gaan naar de witte neushoorn kijken. Maar of dat nou zo verstandig is als ex-cokeverslaafde... Carpe diem."



Gordon liet afgelopen woensdag weten dat hij zich had laten opnemen, naar eigen zeggen omdat de pers er lucht van had gekregen. “Voordat er weer allemaal idiote verhalen rondgaan”, verklaarde hij. De entertainer schreef dat hij ‘bepaalde dingen in het leven doet die niet goed zijn, maar ermee doorgaat om de pijn te verzachten’.



In zijn biografie heeft Gordon toegegeven dat hij soms cocaïne gebruikt om 'het nare gevoel uit zijn lichaam te krijgen'.

