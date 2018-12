Gordon valt voor charmes Zuid-Afrikaans model Ryk (24) Suzanne Borgdorff

12 december 2018

21u42

Bron: AD 0 Showbizz Het lijkt er sterk op dat cupido weer raak heeft geschoten in het hart van Gordon Heuckeroth (50). De entertainer heeft het meer dan gezellig met de 24-jarige Ryk du Preez, een Zuid-Afrikaans model dat in Kaapstad woont. Gordon nam zijn vlam afgelopen weekend mee naar de luxe beurs Masters of LXRY.

De mannen bleven tijdens het evenement uit de spotlights, maar het lukte fotograaf Edwin Smulders van het Nederlandse weekblad Story wel het stel tijdens een intiem momentje op straat vast te leggen.

Volgens het blad liep Gordon de knappe Ryk een maand geleden tijdens het uitgaansleven tegen het lijf in Kaapstad, waar de presentator een huis bezit. Ryk was met zijn tweelingbroer, die ook model is, op stap.

”Het klikte al vrij snel tussen ons’’, licht de Zuid-Afrikaan toe. Na telefonisch contact vroeg Goor Ryk naar Amsterdam te komen. ”Ik heb een aantal nachten bij Gordon doorgebracht en ben voorgesteld aan veel van zijn vrienden en familieleden. Ik wist niet dat hij zo’n bekende man is in Nederland, daar kwam ik bij Masters of LXRY achter. Iedereen lijkt hem te kennen’’, gaat hij verder.

Verbintenis

Ondanks dat de prille liefdeskaarten goed liggen, durft Ryk nog niet van een vaste relatie te spreken. Wel is er ‘een duidelijke klik en verbintenis’. Binnenkort vliegt Gordon weer naar Kaapstad, waar hij oud en nieuw zal vieren. Wie weet brengt 2019 hem de liefde waar hij al lang van droomt.

Ryk en zijn broer Mauritz staan ingeschreven bij Boss Models, het grootste modellenbureau van Zuid-Afrika. Van Gordon is bekend dat hij een zwak heeft voor jonge, mooie mannen. Zo prijken onder anderen fotomodel Sander en model Raoul van der Heijden op zijn liefdes-CV. Zijn laatste liefdesavontuur liep in februari op de klippen nadat bleek dat Kevin, een arts in opleiding, volgens Gordon een dubbelleven leidde. Het liep uit op een kort geding, dat Goor won.

