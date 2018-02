Gordon smoorverliefd op aantrekkelijke arts in opleiding Tom Tates

12 februari 2018

13u25

Bron: AD 0 Showbizz Na zijn mislukte huwelijksavontuur in Zuid-Afrika, waar Gordon niet kon kiezen uit de Italiaanse hunk Manuel Schiavi en horecaman Rogier van der Linden, was het even stil op het liefdesgebied van de 49-jarige entertainer. Recent lijkt daar verandering in te zijn gekomen. Gordon liet gisteren op sociale media weten dat hij een relatie heeft met een aantrekkelijke arts in opleiding, maar haalde de foto kort erna terug offline.

Gordon zette gisteren op Instagram een veelzeggende foto waarop hij te zien is met de aankomend arts uit Almere. Daarbij de tekst "de man waar ik dus al een tijdje heel gelukkig mee ben", "je bent echt mijn kanjer", "verliefd" en "liefde overwint alles". Bij het romantische kiekje, dat hij korte tijd later om onbekende redenen, waarschijnlijk vanwege privacy, weer verwijderde, noemde hij de naam van de man en ook waar hij momenteel werkzaam is.

Waar Gordon de dokter in spe ontmoette in onbekend. Waarschijnlijk in het buitenland, omdat op de achtergrond van de foto een berglandschap te zien is. Duidelijk is wel dat de nieuwe 'vriend' van Gordon een sportief type is. Hij was, zo is te zien op Facebook werkzaam als model en is een fanatiek motorrijder.

Gordon, die niet voor commentaar bereikbaar was, stootte de afgelopen decennia regelmatig zijn neus op het liefdesvlak. Om die reden besloot hij na enige aarzeling toch mee te doen aan het RTL-realityprogramma 'Gordon gaat trouwen'. Kijkers noemden de afloop - geen huwelijk - 'een gigantische anticlimax'. "Ik heb het echt geprobeerd'', zei Gordon naderhand. "Misschien naïef, maar ik geloofde in dit programma. Ik wilde echt iemand tegenkomen. Maar liefde, zo is gebleken, valt niet te creëren.''

Dank #williamruttenphotography zit iedereen er klaar voor? Vanavond een moeilijke keuze #gordongaattrouwen Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 07 dec 2017 om 21:11 CET