Gordon sleept ex-verloofde voor de rechter wegens lekken van privéberichten

Festivals Merel en ‘de houten’ Wodan: de opmerke­lijk­ste romance van Tomorow­land. “We slapen samen, leven samen, horen samen”

Ze slaapt met hem, houdt hem warm en beroert dagelijks zijn gevoelige snaren. De meest unieke romance van Tomorrowland weerklonk op het ‘Atmosphere’-podium waar Merel Van Hemelrijck (23) aantrad met ‘Symphony Of Unity’ én haar Wodan. “Wodan is al vijf jaar mijn beste vriend. Dit is niet mijn wereld en ik was nooit eerder op een festival, maar we speelden geen enkele foute noot.” En dat lag - zo verklapt ze- ook een beetje aan het weer.