Gordon Ramsay biedt geweigerde student met dwerggroei werk aan Suzanne Borgdorff

29 augustus 2018

Bron: AD, BBC 1 Showbizz De Britse topkok Gordon Ramsay heeft een Britse student met dwerggroei de helpende hand geboden door hem een stageplaats aan te bieden. Louis Makepeace werd met zijn 1,16 meter "om veiligheidsredenen" niet toegelaten tot de koksopleiding van het Heart of Worcestershire College.

De school zou Makepeace met zijn lengte "een gevaar" en een "last" vormen voor de veertien studenten van de afdeling gastvrijheid en catering. Zijn moeder Pauline kreeg ook te horen dat haar zoon toch geen werk in de keuken zou krijgen.

Ramsay uitte zijn woede via Twitter toen hij het opmerkelijke nieuws vernam. "Walgelijke houding. Ik zou hem zo een stageplaats aanbieden", aldus de tv-kok.

Makepeace - die achondroplasie (een erfelijke aandoening waarbij de vorming van kraakbeen wordt tegengehouden en geen normale groei ontwikkelt) heeft - snapt helemaal niets van het besluit van het opleidingsinstituut. "Mijn handicap is nooit een probleem geweest", vertelt hij aan Britse media. "Als dit de manier is waarop ik word behandeld, voel ik me buitengesloten. Het helpt mijn zelfvertrouwen niet en het voelt alsof ik word uitgelachen. Ik wil juist geen voorkeursbehandeling."

Goede kok

Volgens een woordvoerder van Heart of Worcestershire is de tiener "op geen enkel moment" verteld dat hij niet is toegelaten tot de opleiding die volgende maand van start gaat. "Maar er moet eensgezindheid zijn over de aanpassingen die Louis nodig heeft, voordat hem een onvoorwaardelijk aanbod wordt gedaan", laat hij aan BBC weten.

Voor Makepeace is het kwaad geschied. "Het gaat mij erom dat ik leer een goede kok te worden. Ik wil niet aan een school studeren die me zo behandelt", zegt hij over Heart of Worcestershire. Over het aanbod van Ramsay is hij alvast enthousiast: "Ik ben blij met het aanbod van Gordon Ramsay op Twitter. We zullen zien wat er gebeurt", reageert hij. "Ik wil nog altijd koken en op een dag mijn eigen restaurant openen."

Oprecht aanbod

Een woordvoerster van Gordon Ramsay bevestigt dat hij met zijn tweet Makepeace een job aanbiedt. "Gordons tweet was een oprecht aanbod aan Louis Makepeace om hem te helpen, indien hij zou wensen om zijn kookcarrière na te streven binnen het chefstageprogramma van de Gordon Ramsay Restaurants", verduidelijkt ze. Ramsay heeft "tijdens zijn carrière honderden jonge chefs gesteund en begeleid en is er rotsvast van overtuigd dat iemand omwille van een handicap niet het slachtoffer mag zijn van discriminatie op de werkvloer."

Gordon Ramsay heeft in het Verenigd Koninkrijk tientallen restaurants. In de VS bezit hij vijf zaken, in Azië nog twee.

