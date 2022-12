Gordon ondergaat haartransplantatie: “Happy New Hair!”

TV “Jullie zijn met véél”: zoektocht naar erfgenaam leidt Axel Daeseleire naar familie-reü­nie

Hij was op zoek naar één erfgenaam, maar uiteindelijk leidde z’n zoektocht Axel Daeseleire naar een volledige familie. Dat zorgt in ‘Erfgenaam gezocht’ voor een gigantische reünie, zoals je in de video hierboven kunt zien. “Een aantal maanden terug, meer dan een half jaar geleden, had ik alleen een naam en een adres", legt Daeseleire uit aan de aanwezige familieleden. “Maar Rob had geen directe erfgename, en geen kinderen, dus ik ben ze moeten gaan zoeken bij z'n tantes en nonkels. En daar zijn jullie de erfgenamen van.” Al liggen de verwachtingen niet al te hoog: “Het zal gene vette zijn”, klinkt het lachend.

28 december