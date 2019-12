Gordon nog steeds gestopt met drinken: “Maar de kerstdagen en jaarwisseling worden moeilijk” DBJ

25 december 2019

15u33

Bron: BuzzE 0 showbizz Gordon rekende in dit jaar af met zijn drank- en drugsverslavingen. Met de feestdagen voor de deur verwacht de entertainer het “best wel moeilijk” te krijgen, maar Gordon is vastbesloten nuchter 2020 in te gaan.

“Ik ben heel sterk. Ik ben heel gemotiveerd”, zegt Gordon tegen BuzzE. Hij heeft “afscheid genomen” van een wijntje bij het kerstdiner of een glas champagne in de eerste minuten van het nieuwe jaar. “Ik weet hoe het smaakt, ik weet wat het met je doet. En ik heb genoeg gehad, echt heel veel.”

Toch verwacht Gordon zware momenten rond de feestdagen. “Het zal best moeilijk zijn, want ik heb vrienden die wel drinken. Ik ga niet verwachten dat mensen dat niet doen.”

Verdrietig

Niet alleen alcohol maakt het einde van het jaar een lastige periode voor Gordon. “Sinds mijn vader overleden is, heb ik eigenlijk een beetje een hekel gekregen aan kerst”, doet de presentator uit de doeken. “Het maakt me altijd heel verdrietig omdat ik heel vaak denk aan mijn thuissituatie van vroeger en hoe leuk we het hadden. Dat is eigenlijk allemaal weg.”

Dat gemis is volgens Gordon “inherent aan ouder worden”. “Naarmate je ouder wordt, begint het kerstfeest wel weer leuker te worden. Dit jaar heb ik wel een heel warm gevoel.” Dat gevoel heeft mogelijk ook iets met de temperatuur te maken; zoals vrijwel elk jaar is Gordon ook dit jaar weer in Zuid-Afrika te vinden rond de feestdagen. “Dat doe ik al bijna 25 jaar en ik ken eigenlijk geen koude kerst meer, heerlijk.”