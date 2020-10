Gordon laat van zich horen na gewelddadige overval: “Ik zal verder gaan en moeten” TDS

04 oktober 2020

17u31

Bron: ANP/AD 0 Showbizz Gordon (52) heeft voor het eerst sinds bekend raakte dat hij Gordon (52) heeft voor het eerst sinds bekend raakte dat hij slachtoffer is geworden van een gewelddadige beroving weer van zich laten horen. Op Instagram bedankt hij de Nederlandse presentator voor “alle duizenden hartverwarmende berichten, de vele kaartjes thuis en onwijs mooie bloemen.” Volgens de presentator en zanger lijkt zijn woning wel “een aula”.

Het gaat naar omstandigheden goed met Gordon, die vorige week ook nog eens te horen kreeg dat hij besmet is met het coronavirus. “Ik voelde me reddeloos maar door dit allemaal weet ik dat er zoveel meer goede mensen zijn dan slechte, daar blijf ik in geloven. Ik zal verder gaan en moeten, of ik ooit helemaal dezelfde wordt zal de tijd uitwijzen. Ik heb geen serieuze klachten gehad qua corona dus toch een sterk gestel.”

Gordon is van plan om zijn nieuwe album volgende week gewoon uit te brengen. “Mijn plaat krijgt alleen nu wel nog meer betekenis dan voorheen”, zegt hij. “Ik vecht wederom mezelf weer terug en zelfs dit gaat me sterker maken dan ooit tevoren. Nogmaals dankjewel voor alles en vooral voor mijn leven. Carpe fucking Diem!”

Gordon werd vorige week zaterdag overvallen in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. De indringers zouden hem hebben mishandeld en zijn bankkaart, creditcards en sieraden, waaronder een Rolex-horloge, hebben meegenomen. Beveiligers van een museum in de buurt schakelden de politie in. Donderdag werd een verdachte aangehouden. De 23-jarige man zit nog vast.

LEES OOK:

Nederlandse presentator Gordon overvallen en mishandeld in eigen huis: “Ik dacht dat ik vermoord zou worden”

Man aangehouden na gewelddadige overval op Gordon