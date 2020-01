Gordon hoopt in 2020 op een “normale, leuke vent” Redactie

Bron: AD 0 Showbizz Ondanks een liefdesdrama dat in de rechtbank eindigde en talloze gebroken harten heeft Gordon zijn geloof in de liefde nog niet verloren. De 51-jarige entertainer hoopt dat de ware Jakob zich in 2020 eindelijk meldt.

“Ik hoop gewoon dat er dit jaar eindelijk eens een keer een normale, leuke vent op m’n pad komt”, zegt Gordon tegen BuzzE. “Ik heb al zolang gewacht.”

Gordon gaat zeker niet meer op zoek naar de ware met een cameraploeg die over zijn schouder meekijkt. Het programma ‘Gordon gaat trouwen...maar met wie?’, waarin hij ruim twee jaar geleden op zoek ging naar een man, werd afgedaan als kijkersbedrog toen Gordon voor het altaar zei toch niet te willen trouwen. “Nee, nee, van m’n leven niet meer”, zegt hij over een nieuw tv-programma rond zijn zoektocht.

Naast het vinden van de ware heeft Gordon zich voorgenomen in 2020 nuchter te blijven. “Maar dat is per dag”, zegt de entertainer, die vorig jaar afkickte van zijn drank- en drugsverslavingen. “Verder probeer ik mijn sportritme vast te houden, dat gaat me heel goed af. Ik ben heel blij, heel fit, en ik voel me ook heel lekker.”

Door af te rekenen met zijn verslavingen heeft Gordon in 2019 ‘een nieuwe start gemaakt’. “Ik heb een heel bewogen jaar gehad, heel heftig, heel verdrietig”, zegt ‘Gordon 2.0'. “Maar ook een heel vrolijk en happy jaar waarin ik bepaalde dingen achter me heb gelaten.” Daarom was de jaarwisseling bijzonder emotioneel voor de entertainer. “Ik jank elk jaar.”

