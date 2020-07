Gordon herviel in drugsverslaving tijdens corona: “Vroeger tot 25 wodka-cola’s en 4 gram coke per avond” Mark den Blanken/LOV

07 juli 2020

10u59

Gordon (52) heeft tijdens de coronacrisis een flinke terugval gehad. Dat vertelde de Nederlandse entertainer gisteravond in een openhartig interview met 'Shownieuws'-presentatrice Dyantha Brooks. De zanger en presentator, die recent afgekickt was, had tijdens zijn isolatie zo veel zin in drank dat hij zich vergreep aan jenever. Ook kon hij niet van de drugs afblijven. "Een enorme teleurstelling, vooral voor mezelf."



Gordon was maar liefst tien maanden clean toen het coronavirus zijn intrede maakte in Nederland. Alles wat de zanger nog enige houvast kon bieden - zijn bedrijven, therapie en de AA-meetings - vielen daardoor weg. Ook de talkshow met Patty Brard, waar de presentator al ruim zes jaar mee bezig was, kwam stil te liggen. “Ik stond aan de vooravond van mijn droom: het opnemen van een talkshow”, vertelt hij aan Brooks.

Corona

Omdat Gordon tijdens de coronacrisis thuis opgesloten zat, kreeg hij het moeilijk. “Je zit thuis, corona zorgt ervoor dat alles en iedereen in je omgeving wegblijft. Ik had niks in huis, geen drank, helemaal niks. En dan ga je zoeken”, bekent hij. De presentator had op een gegeven moment ‘zo veel zin in drank’, dat hij zich zelfs niet meer kon inhouden en de welbekende KLM-huisjes, gevuld met jenever, openbrak. Hij vertelt het met een glimlach en een lachbui, maar geeft ook toe ontzettend veel spijt te hebben van zijn actie. “Ik schaam me dood. Je gaat gewoon voor de bijl. En het is een enorme teleurstelling, vooral voor jezelf.”

Ik dacht: fuck it, de hele wereld zit huis. Hoe moet ik mijn verdriet verwerken? Er is niemand waar ik tegenaan kan lullen. Je bent alleen, ik doe niemand kwaad

En het bleef niet bij jenever. Hij ging ‘vier dagen helemaal van god los’. “De eerste slok? Ik was diep teleurgesteld in mezelf. Maar ik dacht: fuck it, de hele wereld zit huis. Hoe moet ik mijn verdriet verwerken? Er is niemand waar ik tegenaan kan lullen. Je bent alleen, ik doe niemand kwaad.” Ook de drugs werden weer verwelkomd in zijn leven. “Op een gegeven moment ging ik mijn telefoon doorzoeken. Wroeten. En dan vind je een nummer en ga je drugs bestellen. Je verliest de controle weer.”

Vies gevoel

Na vier heftige dagen vol alcohol- en drugsgebruik kwam Gordon tot het besef dat het zo niet langer door kon gaan. Hij herpakte zichzelf. “Je moet jezelf oppakken. Je wordt natuurlijk wakker met een afschuwelijk gevoel en een kater van hier tot in Tokio. Dat heb ik zo lang willen voorkomen”, aldus Gordon, die zichzelf na zijn terugval ook ‘heel vies’ voelde.

Gordon kijkt met weemoed terug op zijn terugval. “Ik wil nooit meer terug naar het leven wat ik had. Nooit meer.” Eerder in het interview bekende Gordon hoe hij voor zijn opname in een afkickkliniek soms wel 4 gram cocaïne gebruikte en daarnaast nog 25 glazen wodka-cola light wegtikte op een avond. Na weer zo’n avond was de maat vol. “Ik wil en kan dit niet meer. Letterlijk om 00.00 uur heb ik er een streep onder gezet en iedereen de deur uitgegooid. En de volgende dag was de eerste nieuwe dag in mijn leven.”

Rehab

Halverwege juli 2019 verraste de Nederlandse presentator met het nieuws dat hij zichzelf had laten opnemen in een afkickkliniek. Hij noemde het ‘een heftige, maar ook de enige juiste beslissing’. In augustus verkondigde hij dan trots dat het hem gelukt was. “Lieve mensen, I did it! Na een maand lang in rehab om mijn verslavingen te overwinnen, mag ik morgen naar huis!”

Toch hield hij er rekening mee dat de komende periode zwaar zou worden. “De moeilijkste reis gaat nu nog komen in een maatschappij waar drank en drugs vrij te verkrijgen zijn. Voor mij was de maat vol, maar de erkenning van je machteloosheid naar de substantie toe is de grootste stap, én die heb ik gezet.”

