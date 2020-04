Gordon haalt hard uit naar jarige Gerard Joling: “Je bent gewoon een rat” BDB

30 april 2020

16u29

Bron: Telegraaf 0 Showbizz Gerard Joling, die woensdag Gerard Joling, die woensdag zestig verjaardagskaarsjes mocht uitblazen, hoefde niet te rekenen op felicitaties van collega en voormalige vriend Gordon (51). Integendeel, de Nederlandse presentator gaf hem er flink van langs. “Je bent gewoon een rat”, zei hij in het magazine Nieuwe Revu.

Enkele jaren geleden waren ze nog goeie vrienden en presenteerden ze onder de naam Geer & Goor verschillende Nederlandse programma’s. Intussen is de liefde tussen Gordon en Gerard Joling serieus bekoeld en laten de twee het niet na om elkaar af en toe een serieuze veeg uit de pan te geven in de media. In een gesprek met het Nederlandse blad Nieuwe Revu was Gordon bijzonder hard voor z’n collega. “Ik heb medelijden met hem in deze coronatijd. Er is niks ergers dat je Gerard kunt aandoen dan hem thuis op te sluiten en hem geen aandacht te geven. Dat is zijn grootste straf”, sneerde hij.

Gordon liet in het blad ook weten dat zijn vriendschap met ‘Geer’ de nodige ups en downs heeft gekend, maar dat hij nu diep teleurgesteld is in de zanger-presentator. “Gerard en ik hebben een haat-liefdeverhouding, maar op dit moment hebben we geen enkele verhouding en dat wil ik graag zo houden. Ik ben de afgelopen twee jaar ontzettend teleurgesteld in hem geweest. Hij wilde net als ik ook bij de zender SBS tekenen, zodat wij door konden gaan met ons programma. Achter ieders rug om is hij met de aanbieding van SBS gaan onderhandelen bij het concurrerende station RTL. Dan ben je gewoon een rat.”

‘Rehab’

Ook is Gordon gekwetst dat zijn opname in een verslavingskliniek volgens Gerard “een publiciteitsstunt” was. “Dat hij mijn verblijf in een ‘rehab’ in twijfel trok, typeert hem als mens. Want als je jarenlang met iemand televisie maakt en je kent iemand van heel dichtbij, dan zeg je dat soort dingen niet. Doordat hij mijn opname in een afkickkliniek omschreef als een publiciteitsstunt, heeft hij mij geraakt en gekwetst.”

Op zijn beurt betichtte Gordon zijn voormalige collega ervan een drankprobleem te hebben. “Ik heb er tot nu toe niet op gereageerd, omdat hij dat soort dingen roept om aandacht te krijgen. Als ik er dan boos op inga, staat híj weer in alle bladen, daar gaat het hem om. Ik heb daar geen zin meer in. Bovendien: als er één iemand een drankprobleem heeft, is híj het wel. Op menig redactie circuleren filmpjes van hem die dat onderstrepen”, aldus Gordon. Toch zegt hij hem te missen. “Ik heb altijd vreselijk met hem gelachen en ik mis hem ook nog. Af en toe. Gewoon voor de gezelligheid kun je hem er prima bij hebben, want in de kern is het best een goede gast.”

En wat Gerard van z’n bijzondere felicitaties van Gordon vond? “Als je 25 jaar snuift, dan krijg je weleens een hersenbeschadiging. Daar moet je altijd voor uitkijken. Het maakt me niks uit. Hij mag zeggen wat hij wil. Nee, laat gaan”, vertelde hij in RTL Boulevard.

