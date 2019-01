Gordon: “Gerard Joling verdiende jarenlang meer dan ik (...) iemand moet die botoxdokter betalen” MVO

20u51 3 Showbizz Gerard Joling en Gordon vormden jarenlang een tv-duo, maar het succes leverde Geer meer op dan Goor. Gordon onthulde donderdag in ‘De Wereld Draait Door’ dat hij er onlangs achter kwam dat Gerard altijd meer geld kreeg.

‘’Natuurlijk’' was Gordon daar chagrijnig over. “Maar ik moet daar eigenlijk vreselijk hard om lachen dat hij dat zo heeft gespeeld. Ik ken hem langer dan vandaag.”

Jaren geleden bracht John de Mol Gerard Joling en Gordon samen voor het tv-programma ‘Joling & Gordon over de vloer’, dat in 2005 voor het eerst op tv was. Nu Gordon voor vijf jaar heeft getekend bij Talpa, is er “natuurlijk” gesproken over een hereniging van het duo. “Maar hij vraagt belachelijk veel geld”, zei Goor in de ‘Coen & Sandershow’ op 538. “Ja, het had met geld te maken”, herhaalde de entertainer nog eens in DWDD. “Gerard wilde te veel, zoals altijd. Maar hij verdient het ook, want iemand moet die botoxdokter betalen.”