Gordon furieus na uitspraken van Gerard Joling over ‘zieke’ hondje Toto: “Zoveelste dolksteek in mijn rug”

Celebrities Na de vreemde naam, nu het bizarre kapsel: vriendin van Elon Musk geeft zoontje nieuwe coupe en lokt reactie uit

8:58 Het zoontje van Tesla-ondernemer Elon Musk (49) en zangeres Grimes (32) is nog geen jaar oud, maar het jongetje zit ondertussen al aan zijn derde naam, X AE A-Xii. Toen dat bekend raakte kreeg het koppel heel wat te verduren, al is er ook nu weer de nodigde commotie ontstaan. Via Instagram deelde Grimes beelden van hoe ze haar oogappel een knipbeurt geeft in bad, maar dat lokt klaarblijkelijk heel wat reactie uit.