Gordon alsnog voor de rechter gedaagd

25 februari 2018

16u44 0 Showbizz Het liefdesdrama van Gordon krijgt nog een staartje. De man bij wie de 49-jarige presentator de liefde dacht gevonden te hebben daagt hem alsnog voor de rechter wegens laster en stalking. Dit meldt een regionale omroep.

Advocaat Vincent van der Velde bevestigt na berichtgeving van Omroep Flevoland dat het kortgeding op 9 april voor de rechtbank in Lelystad gepland staat. Volgens de advocaat is het kort geding bedoeld om Gordon te laten stoppen met verdere publicaties over de man, lasterlijke uitspraken te doen en om contact met hem op te nemen.

Opmerkelijke plotwending

Gordon werd enige tijd geleden beschuldigd van smaad en laster nadat hij foto's van hem met zijn vermeende nieuwe liefde, een arts in opleiding uit Almere, op sociale media had gepost. Ook had de presentator de naam van de man erbij gezet. De man claimt echter dat er nooit sprake is geweest van een liefdesrelatie en eiste dat alle foto's waar hij samen met Gordon op stond en eventuele naamsvermeldingen van sociale media werden verwijderd. Gordon gaf daar uiteindelijk gehoor aan waarmee het hoofdstuk afgesloten leek.

Maar nu komt er toch een kortgeding.

Van der Velde zegt dat zijn cliënt wil dat Gordon hem volledig met rust laat en dat gebeurt nu nog niet. "Mijn cliënt wil enkel rust en door kunnen gaan met zijn leven. De laatste posts van Gordon op sociale media en zijn uitlatingen in de pers zijn toch weer steekjes onder water", aldus Van der Velde. Gordon reageerde zaterdag met een emotionele quote op social media.

#verradendoordeliefde #waarheidwintaltijd #liefdeoverwintalles #blijferingeloven #rugrechtkopomhoog Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 24 feb 2018 om 09:10 CET

'Verraden door de liefde'

"Dat gevoel dat je een kogel voor iemand zou opvangen maar dat je erachter komt dat hij de trekker overhaalt", schreef de 49-jarige Gordon op Instagram en Facebook. Hij plaatste daarbij de hashtags #verradendoordeliefde en #waarheidwintaltijd.

Gordon stootte de afgelopen decennia regelmatig zijn neus op het liefdesvlak. Om die reden besloot hij vorig jaar mee te doen aan het RTL-realityprogramma ‘Gordon gaat trouwen’. Kijkers noemden de afloop - geen huwelijk - ‘een gigantische anticlimax’. “Ik heb het echt geprobeerd”, zei Gordon naderhand. “Misschien naïef, maar ik geloofde in dit programma. Ik wilde echt iemand tegenkomen. Maar liefde, zo is gebleken, valt niet te creëren.”