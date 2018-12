Goodfellas-acteur Frank Adonis (83) overleden DBJ

28 december 2018

07u39

Bron: ANP 0 Showbizz De Amerikaanse acteur Frank Adonis is woensdagnacht op 83-jarige leeftijd in Las Vegas overleden. Dat meldt TMZ. De Goodfellas-acteur kampte met gezondheidsproblemen.

Volgens zijn vrouw Denise was Frank al jaren ziek. Hij had problemen met zijn nieren en is daaraan uiteindelijk overleden.

Frank Adonis is het meest bekend van zijn rol als Anthony Stabile in de maffiafilm Goodfellas uit 1990. Hij heeft verder in in andere iconische films gespeeld zoals ‘Raging Bull’ en ‘Casino’.