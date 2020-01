Goochelaar Nicholas tracht vooral zijn vriendin te verbazen: “Maar ik kan haar niet blijven lastigvallen met dezelfde trucjes” Redactie

Hij groeide op in Saudi-Arabië, probeerde het te maken als straatgoochelaar in Tenerife, maar brak uiteindelijk door dankzij 'Belgium's Got Talent'. "De eenvoudigste trucs wekken nog steeds de meeste verbazing op", vertelt Nicholas Arnst (28) in Dag Allemaal.

In het nieuwe seizoen van ‘Nicholas’ keert hij terug naar de straat. “Mensen van hun sokken blazen zonder dat ze het verwachten, daar draait het om”, zegt Nicholas. “Een goochelaar doet dat met gewone ­dingen: een balletje, een touwtje, een zakdoek, een spel kaarten. Dat kleinschalige is echt mijn ding.”

Wat weinig mensen weten is dat jij tot jouw twaalfde in Jeddah, Saudi-Arabië, hebt gewoond.

Klopt. Mijn vader heeft daar lang gewerkt. Hij zat in de sector van de graafmachines. We woonden in een ommuurde wijk met veel westerse mensen. Ik ging naar een internationale school, thuis werd er vooral Engels gesproken. Mijn Nederlands was niet zo goed, dus toen we op m’n twaalfde naar Brugge verhuisden, was dat een hele aanpassing. Ik moest niet alleen deftig Nederlands leren, maar ook het West-Vlaamse dialect meester worden. (lacht)

De mensenkennis die je overhield aan je studies psychologie komt vast ook van pas nu je werkt aan je ­tweede zaalshow, de opvolger van ‘Echt’.

Ik ben dan wel in het derde jaar gestopt omdat het niet meer te combineren viel met mijn goochelactiviteiten, maar ik heb er inderdaad wel geleerd om mensen in te schatten. ‘Decipiatur’ (Latijn voor ‘deceptie’ of ‘bedrog’, nvdr) gaat in maart in première, dus binnenkort begin ik te try-outen. Je kan een truc zo vaak als je wil thuis voor de spiegel oefenen, je weet pas of hij werkt als je hem test met een publiek erbij. Wat mij telkens opvalt is dat de schijnbaar eenvoudigste truc nog steeds de meeste verbazing opwekt.

Is jouw vriendin een goed ­klankbord?

Toch wel, en ze is best kritisch. Maar ik kan haar ook niet de hele tijd lastigvallen met dezelfde trucjes. Ze heeft er intussen al zo veel gezien dat ze geen neutrale ­toeschouwer meer is. Ik weet dus wel dat als ik háár kan verbazen, de truc echt goed zit. Maar ze heeft zelf haar handen vol, als lerares Engels. Ik heb haar leren kennen tijdens het surfen, toen ik op Tenerife woonde, intussen zo’n tien jaar geleden.

Wat deed je op Tenerife?

Geen godganse dagen op een surfplank staan, voor alle duidelijkheid. (lacht) Na mijn middelbare studies heb ik een jaar geprobeerd om daar als goochelaar aan de kost te ­komen. Om geld te verdienen moest ik echt overal optreden: op straat, op allerlei feestjes, soms midden in de nacht voor dronken toeristen... Toen besefte ik: die droom wil ik heel graag realiseren. En dankzij ‘Belgium’s Got Talent’ is dat zowaar nog gelukt ook.