Golf van geweld blijft aanhouden in ‘Thuis’: nu ook gijzeling met schietpartij Hans Luyten

28 december 2018

In 'Thuis' werden de vredige kerstdagen bruusk verstoord door een nieuwe gewelddaad. Na de carjacking, moord en inbraak kreeg de kijker nu ook een gijzeling met schietpartij voorgeschoteld. Zoveel agressie op amper tien weken: wat gebeurt daar toch allemaal in 'Thuis'?

Midden oktober leek de carjacking van Frank (Pol Goossen) waarbij ook een flinke som geld werd gestolen, voor de meeste kijkers een korte, maar onbelangrijke verhaallijn in ‘Thuis’. Dat was serieus fout gedacht, want die scène bleek de start van een heuse golf van geweld. Niet lang daarna werden de bewoners van de Withoeve nog eens opgeschrikt en vloeide er zelfs bloed. Een lid van de buitenlandse delegatie die in de b&b van Peter (Geert Hunaerts) en Femke (Vanya Wellens) logeerde, werd toen op zijn hotelkamer vermoord. En na die daad van agressie werd er ook nog eens ingebroken bij Frank. Vrijdagavond kwam er bij al dat geweld dus ook nog eens een gijzeling met kinderen bij. Nota bene op de dag van de Onnozele Kinderen.

“Is dat nu echt nodig?”

De trouwe soapkijkers zijn zoveel agressie in hun serie duidelijk niet gewend. Op hun fansites merkten ze de voorbije weken verbaasd op: “Wat gebeurt daar toch allemaal in ‘Thuis’, is dat nu echt nodig?” En ook: “’Thuis’ begint meer en meer op ‘Witse’ te lijken.”

Maar naast die verzuchtingen van sommige kijkers gingen ook heel wat soapliefhebbers op onderzoek en speculeerden ze druk over wie er achter al dat geweld kon zitten. De ene na de andere theorie passeerde de revue. Ondertussen is duidelijk geworden dat Lander (Andy Van Kerschaver) de geweldenaar is. Sommige alerte kijkers hadden dus terecht opgemerkt dat de nieuwste aanwinst bij Taxi Lev dezelfde schoenen droeg als de inbreker.

In ‘Thuis’ werd Lander door Frank ontmaskerd, dankzij de handschoenen die hij gebruikte tijdens de carjacking en inbraak. Toen Tim (Jeroen Lenaerts) en Dieter (Raf Jansen) hem daarover aan de tand wilden voelen, voelde Lander zich zo in het nauw gedreven dat hij Olivia gijzelde en zijn pistool trok. Vrijdagavond hoorde de kijker dat er een schot viel. Tot maandagavond moet er echter nog gewacht worden om te ontdekken van wie de kogel is en of die raak heeft getroffen.