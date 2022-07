Goldband meet de schade op na hun optreden: hielbeenbreuk en tien weken gips

Na hun optreden werd Boaz onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Aanvankelijk vreesden de Nederlanders dat hij geopereerd moest worden, maar dat bleek gelukkig niet het geval. Al is het verdict niet minder lastig. Zo liep Boaz een hielbeenbreuk op, en en moet hij de komende tien weken in het gips doorbrengen. “Nou, we zijn wél blij dat ie nog leeft natuurlijk”, steekt Milo van wal. “Maar wat hij gedaan heeft is gewoonweg dom. Je zou denken dat Boaz wel weet dat het niet verstandig is om van zo’n hoog podium naar beneden te springen. Niet dus. Of we hem de komende weken zullen sparen? Vergeet het. Ik denk dat we hem in zo’n kleuterparkje gaan stoppen, met een luier aan. Of in een mandje in een kleine luchtballon, waarbij hij hoog boven het podium zweeft. Je hoort het: onze tourmanager gaat nog zware tijden tegemoet. (lacht)”

Volledig scherm Milo, producer Wieger Hoogendorp en Karel. © Joel Hoylaerts / Photonews

Dat de diagnose zo ernstig zou zijn, hadden de heren niet verwacht. “We zagen Boaz springen, en plots hoorden we hem niet meer”, zegt Milo. “Aanvankelijk dacht ik dat er een probleem was met z’n in ears, want mijn zendertje deed het eventjes eerder ook niet. Maar toen bleef die dus in een keer liggen. Ook dat had nog een geintje kunnen zijn. Pas toen de EHBO erbij kwam, beseften we dat het goed mis was. Weet je trouwens dat Karel zich in België ook al geblesseerd heeft? Ik ben de enige die hier nog nooit in de problemen geraakte. Noem me gerust de slimste.” Waarop Karel toch even inpikt. “Hij kan dat hier wel zeggen, maar voor mij is hij toch met stip het domste groepslid dat we hebben.”

De joker

Maar goed: nog even over die fantastische show op Rock Werchter. “We moesten vanmorgen vroeg opstaan, en ik kon vannacht écht niet slapen”, vertelt Milo. “Maar toch voel ik me heel goed. Dat gevoel gaat nog een tijdje blijven, denk ik. Staat er anders nooit zoveel volk voor de eerste band? Kom hier, dat ik je een knuffel geef. Dat wil ik dus al de hele tijd horen. (lacht)” Of zoals producer Wieger Hoogendorp besluit: “Misschien waren wij wel de joker die speciaal daarvoor ingezet werd. Deze jongens zijn sowieso een bende clowns. (lacht)”

Wie Goldband op een Belgisch festival wil bewonderen: op 22 juli staan ze op Tomorrowland, op 19 augustus doen ze Pukkelpop aan.

Volledig scherm Goldband. © Joel Hoylaerts / Photonews

