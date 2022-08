Goldband knalt Pukkelpop op gang, en excuseert zich achteraf: “Sorry dat we ‘Alles Kapot’ niet brachten”

Waarna de groep - naar goede gewoonte - weer even verzeilt in heerlijke chaos. Mét een zangstonde (‘Human’ van The Killers), Karel die z’n broek uittrekt omdat er een wesp is ingevlogen en Boaz - sinds eergisteren uit het gips - die z’n collega’s beswaffelt met z’n kruk als highlights. En dan is er ook de opvallende, nieuwe coupe van Milo nog. “Ik wilde al een tijdje een kale kop, maar Boaz zei dat ik mijn mat moest laten staan”, klinkt het. “En de kapper, die zichzelf de mattenkoning noemt, was het daarmee eens. Dit is het dus geworden. Het is misschien net zo’n stomme beslissing als ‘Alles Kapot’ niet spelen.” Waarna Karel die keuze verklaart. “We kregen slechts vijftig minuten vandaag. En we startten altijd met ‘De Wereld’ of ‘Ik Zie Je’. We konden ons openingsnummer niet aanpassen, dus we moesten ergens anders in de set iets schrappen. Dat we twee keer ‘Witte Was’ deden? Nou, niet écht. Een keertje akoestisch telt niet”, aldus Karel. “We hadden dat misschien wel als bisnummer moeten brengen”, vult Milo aan. “Ik denk dat we er onvoldoende bij stil hebben gestaan hoe populair die song is in België. Misschien is dit inderdaad een gemiste kans. En in dat geval spijt het ons. We hadden gerekend op een set van een uur, net zoals op Rock Werchter.”