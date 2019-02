Going out with a bang. Dat was de missie. Dat is gelukt THE SCABS-GITARIST WILLY WILLY (59) OVERLEDEN DB

15 februari 2019

00u00 0 Showbizz Nog geen week nadat hij met The Scabs een Lifetime Achievement Award kreeg op de MIA's, is gitarist Willy Willy (59) overleden. "Als je iemand een echte rocker kon noemen, dan hij wel", zegt zijn goede vriend en frontman van The Scabs, Guy Swinnen.

Going out with a bang. Afscheid nemen met een eresaluut, dat was de missie. Michèle, al 30 jaar zijn echtgenote, en de vaste verpleegster hadden er vorige week alles aan gedaan om Willy Willy op het podium van de MIA's te krijgen. De Lifetime Achievement Award voor The Scabs moest de laatste knaller in zijn leven als muzikant worden. En het lukte. Fel vermagerd, maar zichtbaar gelukkig nam Willy het beeldje in ontvangst. In zijn ogen fonkelde niets dan dankbaarheid. Het was goed geweest, zowel zijn carrière als zijn leven.

