Goedele Wachters bekent: "Ik heb heel veel spijt gehad toen ik toezegde voor 'De Slimste Mens'"

28 augustus 2018

11u55

In een interview met Dag Allemaal kijkt Goedele Wachters onder meer terug op haar deelname aan 'De Slimste Mens ter Wereld'. In de voorbereiding daarop vroeg ze zich meermaals af of ze zich wel had moeten inschrijven.

Goedele Wachters (43) kennen de meesten als een van de nieuwsankers van het VRT-journaal, maar vorig jaar gaf ze zich ook behoorlijk bloot in de quiz 'De Slimste Mens ter Wereld'. “Het heeft veel meer teweeggebracht dan ik ooit had kunnen denken", zegt Goedele die tweede eindigde achter Xavier Taveirne. “Ik heb er ook geweldig veel spijt van gehad. Hoe dichter die opnames kwamen, hoe meer goesting ik had om naar Afrika te vluchten. Het kon ook heel erg fout lopen, hé. Mensen veronderstellen nog altijd dat nieuwsankers op alles het antwoord weten.”

In het dubbelinterview met Stef Wauters, vertelt ook het VTM-gezicht waarom hij nooit aan de quiz zal deelnemen. “Ik heb Erik kunnen overtuigen met dit antwoord: ‘Erik, sorry, maar ik kom gewoon niet graag op tv.’ Ik doe mijn job heel graag, hé. Maar daarnaast nog eens op tv komen? Nee, ik grijp elke kans om dat níet te doen met beide handen aan.”