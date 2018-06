Goedele over haar vijftigste: "Vanaf dan beleef je seks als nooit tevoren" TK

06 juni 2018

13u44

Bron: HUMO 2 Showbizz Is het leven voorbij als je 50 wordt? Absoluut niet, en daar is Goedele het levende bewijs van. In HUMO vertelt ze hoe haar 50ste verjaardag helemaal in het water viel, maar ook dat er heel wat voordelen verbonden zijn aan 'tram vijf'.

"Voor mijn 50ste verjaardag stond een verrassingsfeest gepland", vertelt Goedele. "Het is er nooit van gekomen, want op de avond zelf zat ik vast in Lapland. Ik was daar samen met een fotografe voor het magazine Goedele. Toen we weer naar huis wilden vliegen, raakten we ingesneeuwd op de luchthaven. We hebben daar dan maar een flesje gekraakt."

Zelf vond ze dat echter niet zo erg. "Het speciale aan mijn 50ste verjaardag was dat anderen vonden dat die speciaal moest zijn. Zowel kranten als tijdschriften vroegen me toen om een interview, en allemaal stelden ze dezelfde vraag: 'Hoe voelt dat nu, die 50?' Wel, je voelt dat dus niet. Ik toch niet."

Helemaal loosgaan

"Met het vorderen van de leeftijd merk ik dat ik wel makkelijker serieus word genomen", vervolgt ze. Op andere vlakken voelt ze ook minder stress. "Toen ik destijds Miss België was, of als ik bijvoorbeeld naar een gala ging, was er constant die druk om te scoren - met je jurk, met je figuur. Nu die druk is weggevallen, komt er zoveel tijd vrij voor andere dingen. Ik ben niet meer zo gericht op de buitenwereld of op mijn ego. Rond mijn 35ste vond ik het belangrijk om in een mooie auto rond te rijden. Ik wilde bewijzen dat ik het had gemaakt, dat ik die auto zelf had verdiend."

En ook op seksueel vlak is je vijftigste iets om naar uit te kijken. "Na de 50 zijn de meeste problemen voorbij en beleef je seks als nooit tevoren. Met een beetje geluk zijn zelfs de kinderen het huis uit en kun je helemaal loosgaan."

