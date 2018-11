Goedele Liekens zes weken in een brace: “Nu pas tijd gehad voor een operatie” DBJ

28 november 2018

18u22 0 Showbizz Het was even verschieten voor de kijkers van ‘Van Gils en gasten’ op dinsdagavond. Goedele Liekens verscheen er met een brace om haar linkerschouder. “Ik heb nu pas tijd gehad voor een operatie.”

Goedele Liekens zit in het Afrikaanse Benin wanneer ze de telefoon opneemt. Daar is ze samen met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander Decroo op VN-missie. “Och, die brace moest er eens van komen”, zegt ze. “Het is een letsel aan mijn schouder dat ik al jaren meesleep sinds een ongeluk met het snowboarden (in 2003, nvdr.). Omdat het sindsdien zo druk was, heb ik het nooit laten opereren. Nu zat er eindelijk eens een gaatje in mijn agenda en loop ik dus zes weken met zo’n brace om mijn arm.”

Die brace brengt ook een hoop praktische problemen met zich mee. “Ik moet ze dag en nacht dragen”, zegt de seksuologe. “Op die schouder kan ik dus sowieso niet slapen en daar komt dan nog bij dat mensen me soms op mijn schouder aantikken om me aan te spreken. Niet makkelijk allemaal”, lacht Goedele.

De voorbije jaren liet Goedele de blessure behandelen met cortisonespuiten. Nu kon er dus worden geopereerd. “Ze zijn toch een drietal uur aan het prutsen geweest”, aldus de ex-miss. “Dat was toch een flinke operatie onder volledige narcose. Ach, nu heb ik er min of meer tijd voor. Vanaf januari ga ik opnieuw iedere week een liveshow presenteren op de Nederlandse televisie, dan is het opnieuw gedaan met de rust.”