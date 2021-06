Goedele Liekens terug in politiek na strijd tegen huidkanker: “Ik zorg ervoor dat mijn kinderen altijd zonnecrème bijhebben”

ShowbizzGoedele Liekens (58) was vandaag te gast in ‘De Zevende Dag’. Daar kondigde ze haar terugkeer naar de politiek aan en vertelde ze openhartig over haar strijd tegen huidkanker.

“Ik ben voorlopig kankervrij verklaard”, klinkt het. “Al zeg ik dat niet graag op die manier. Ik ben met de behandeling mogen stoppen. Maar ik weet nooit of ik nu echt kankervrij ben, of het gewoon een pauze is in de kanker. Maar dat die behandeling is weggevallen, is al erg goed. Want die hakt er echt wel in. Nu voel ik mij veel beter."

Daarnaast vertelt ze over het moment waarop ze de diagnose kreeg. Een donker plekje dat van vorm veranderde, maar aanvankelijk maakte ze zich niet veel zorgen. “Ik beschouwde mezelf niet als een risicotype. Ik ben een donker type, ik werd al bruin van een goed weerbericht, bij wijze van spreken. Maar ik stond niet stil bij alle reizen die ik maakte voor mijn werk, waarbij ik in de vlakke zon door een Afrikaans dorpje liep. Dan was het putje winter, en dan denk je niet aan smeren. Ik zeg nu tegen mijn kinderen: zorg dat je die staaltjes zonnecrème die bij apothekers liggen altijd in je handtas hebt zitten. Zo heb je altijd iets bij om gevoelige plaatsen in te smeren als de zon schijnt.”

Goedele hield haar diagnose even geheim voor de rest van haar familie. “Ik moest het zelf eerst een plaats geven, maar het was vooral naar mijn ouders toe dat ik het even geheim hield. Mijn dochters heb ik het vrij snel verteld. Maar voor mijn ouders lag dat anders. Ik moest een paar dagen binnen voor een operatie omdat mijn lymfeklieren moesten worden weggenomen... En voor hen is het woord ‘kanker’ nog altijd een doodsvonnis, terwijl dat in deze tijden gelukkig niet meer zo hoeft te zijn. Ik ben ook blij dat ik er een column in Het Laatste Nieuws over geschreven heb. Ook voor mezelf, omdat ik daardoor wel stil moést staan bij wat er gebeurde.”

