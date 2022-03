Goedele Liekens over online seksueel grensoverschrijdend gedrag: “Altijd blijven klacht indienen”

“Als ik seksuele opvoeding ga geven in scholen, dan gaat een groot stuk over grenzen aangeven en grensoverschrijdend gedrag”, geeft Goedele verder aan. “Ik zeg dan heel duidelijk dat dat ‘not done’ is. Je doet dat niet, zomaar ongevraagd naaktfoto’s naar iemand sturen.”

Volgens Goedele is het juridisch gezien niet makkelijk om online grensoverschrijdend gedrag te bestraffen: “Omdat die mensen niet altijd te traceren zijn”, zegt ze. “En het is ook makkelijker om uit te voeren: vroeger moest je in weer en wind in het park gaan staan om dan de jas open te trekken als exhibitionist. Nu maak je gewoon een foto en stuur je het op. Dat is heel makkelijk te doen en vaak staan daders niet stil bij wat het effect is. Er zijn écht mannen die denken: ‘mooie penis, echt tof.’ Maar is er nu een man op de wereld die denkt dat vrouwen denken: ‘Leuk, met die man ga ik eens afspreken’? Als versiertruc gaat dat toch niet werken, ik hoop dat de meeste mannen dat doorhebben.”