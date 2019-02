Goedele Liekens over haar tijd bij VTM: “Het was Mike Verdrengh die een seksprogramma wilde op tv” WN

06 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een grande dame. Dat is Goedele Liekens (56) decennialang geweest bij VTM. Intussen werkt ze al een hele tijd voor VIER en VIJF, maar ze beschouwt de zender die haar groot maakte nog altijd als haar thuis. Logisch ook, ze mocht er het ene heilige huisje na het andere slopen. “Eerlijk? Ik had nooit durven dromen dat seks op tv zo goed onthaald zou worden”, zegt ze in Dag Allemaal.

Ze had in Nederland net één seizoen van haar talkshow ‘Goedele’ achter de rug toen Mike Verdrengh haar daar eind jaren tachtig wegplukte om één van de gezichten van zijn nieuwe zender te worden. Meteen het begin van een glansrijke tv-carrière waarin ze heel wat taboes doorbrak. Al presenteerde ze de eerste jaren vooral brave spelshows, zoals het legendarische ‘Wie Ben Ik?’ aan de zijde van Urbanus.

‘Dat was superleuk’, blikt Goedele terug. ‘En een goeie leerschool, want ik kende niks van tv maken. Zo heb ik rustig het vak kunnen leren. Dat gaat alleen als je genoeg kansen krijgt. Als je Kobe Ilsen in het begin naast Martine Tanghe in ‘Volt’ zag zitten, dacht je toch ook: oh my god. Maar als je hem nu bezig ziet... ­Samenwerken met Urbanus, dat was lachen en plezier maken. En ook feesten, ja.

De champagneparty’s bij VTM zijn ­legendarisch.

