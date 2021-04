Goedele Liekens over haar strijd tegen huidkanker: ‘Ik heb geen grote muil meer. Dat valt tegen, hé’

ShowbizzSoms zou ze een hele nacht op tafel willen dansen, soms kruipt ze huilend in bed. Het gaat op en af met Goedele Liekens (58), ambassadrice van een nieuwe huidkankercampagne. Door corona bleven in ons land naar schatting 739 kwaadaardige huidtumoren onder de radar. Liekens is vandaag kankervrij, maar zeker niet verlost van angst. Ze blikt in dit interview terug en vooruit.