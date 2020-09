Goedele Liekens over gelekte naaktfoto’s van BV’s: “Zoals wij vroeger een liefdesbrief schreven, sturen veel jongeren nu foto’s” MVO

14 september 2020

22u30 3 Showbizz Vanavond was Goedele Liekens (57) te gast in ‘Gert Late Night’. Daar had ze het over de veelbesproken naaktfoto’s van BV’s, die de laatste weken gedeeld worden op het internet.

“Ik kreeg ze natuurlijk ook doorgestuurd, maar was ervan overtuigd dat het Photoshop was”, klinkt het. “Omdat ik ook niet alles geopend heb. Zo’n flauwekul gebeurt wel vaker, maar voor de betrokkenen is dat natuurlijk echt niet fijn.”

Zelf waarschuwde ze onder andere ook haar eigen dochters voor de gevaren van sexting. “Als ik seksuele voorlichting ga geven op school gaat het zeker twee uur over veilig zijn online. En sexting is daar een groot deel van. Want het gebeurt vaak en er is ook niets mis mee. Zoals wij vroeger een liefdesbrief schreven, sturen veel jongeren foto’s. Dat kan in een vertrouwensrelatie, maar je moet de waarschuwing geven: laat je nooit onder druk zetten! Je hebt nooit 100% zekerheid dat je iemand kan vertrouwen.”

Maar de schuld ligt volgens haar niet bij de slachtoffers. “De fout ligt bij degenen die de foto’s doorstuurt en misbruik maakt van jouw vertrouwen. Die is niet alleen emotioneel in de fout, maar ook juridisch. Je kan natuurlijk niet iederéén die ze heeft doorgestuurd vatten, maar je kan wel heel doelbewust op zoek gaan naar de eerste verspreiders. Gelukkig zijn er steeds meer moedige mensen die komen getuigen over wat ze allemaal hebben meegemaakt, waardoor dit bespreekbaar wordt.”

Het onderzoek naar de foto’s van Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt is volop aan de gang. Het is in handen van de Brusselse onderzoeksrechter Patrick Gaudius, die daarvoor samenwerkt met de zedensectie van de federale politie en met de Federal Computer Crime Unit.