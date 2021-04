Goedele Liekens openhartig over huidkanker: “Ik wil niet dat mijn dochters denken dat ik binnenkort doodga”

ShowbizzEen klein jaar geleden kreeg Goedele Liekens (58) het verdict huidkanker. Uitgezaaid naar haar lymfeklieren. In het Nederlandse magazine Linda vertelt ze openhartig hoe ze omging met die diagnose, maar ook over de impact ervan op haar relatie met haar dochters.

Goedele merkte een moedervlekje boven haar borst dat er nogal grillig uitzag. Pas toen het begon te verkleuren, besloot ze er toch mee naar de dokter te gaan. Daar kreeg ze het nieuws dat niemand wil horen: huidkanker én uitgezaaid naar haar lymfeklieren. Ze koos ervoor om het lange tijd stil te houden. Enkel haar dochters, zussen en een paar vrienden wisten ervan. Pas veel later vertelde de seksuologe het ook aan haar ouders. “Voor mensen van die generatie is het woord kanker een doodsvonnis, dus wilde ik het zolang mogelijk uitstellen. Voor de buitenwereld ook. Maandenlang. Ik ben bekend en wilde niet de rest van mijn leven als ‘Miss Kanker’ te boek staan”, vertelt Goedele aan Linda.

Goedele krijgt geen klassieke chemobehandeling, maar wel een doelgerichte chemotherapie, waarvoor ze pillen moet slikken. Daarnaast vertelde ze in haar column voor Het Laatste Nieuws vorige week dat ze ook een ‘Dendritic Cell Therapy’ in Spanje krijgt. Een aanvullende therapie die haar immuunsysteem een boost moet geven. Toch moest ze dik tegen haar zin haar carrière als politica even aan de kant schuiven en met ziekteverlof gaan. “Ik vond het ontzettend moeilijk om aan mezelf toe te geven dat zelfs ‘de Grote Liekens’ niet kan ontsnappen aan wat haar lichaam dicteert. Ik was meer van: een pilletje erin en door.”

Een golfkarretje langs de waterval

Haar dochters gingen elk op hun eigen manier met het verdict om. “Celeste (21), de jongste, was heel emotioneel en Merel (23) ging direct dingen regelen”, vertelt Liekens. “Zij is de organisatorische van de twee. Of ik een bed in de woonkamer wilde. En dat we toch wel zeker iemand zouden inhuren die voor mij kon koken. Ze heeft zelfs een reis georganiseerd voor ons drieën, waarbij ze continu rekening hield met of er iets voor mij te doen was: dat ik ’s middags even kon slapen, dat we met een golfkarretje langs de waterval konden, zodat ik niet hoefde te wandelen.”

Over de dood praten met hen doet Goedele niet. “Wellicht over een paar maanden, als het wat ‘neutraler’ is. Ik wil ze nu vooral in bescherming nemen. Ik wil niet dat mijn dochters denken dat ik binnenkort doodga, omdat dat ook niet zo is, voilà.”

Lees hier elke week de column van Goedele Liekens en haar strijd tegen huidkanker.

LEES OOK: