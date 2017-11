Goedele Liekens onder vuur in Britse talkshow: "Dit grenst aan kindermisbruik" rvl

14u48

Bron: This Morning, The Mirror 211 This Morning, ITV Goedele Liekens zat in 'This Morning' bij ITV. Showbizz Seksuologe Goedele Liekens heeft voor ophef gezorgd in het Verenigd Koninkrijk. In een talkshow op televisie pleitte ze er voor om knuffels in de vorm van een vagina te gebruiken voor de seksuele opvoeding van 6- en 7-jarige kinderen. "Dit grenst aan kindermisbruik", was de reactie van Nick Ferrari, een Britse radiopresentator.

Liekens was te gast in de talkshow 'This Morning' bij het Britse ITV, waar het ging over seksuele opvoeding in Groot-Brittannië en de vraag of die explicieter moet zijn. Phillip Schofield, presentator van het programma, liet een knuffel van een vagina zien, een object dat Liekens gebruikt in haar lessen bij 6- en 7-jarigen.

"Je kan dit in de lagere school laten zien", aldus de bekendste seksuologe van Vlaanderen, die ook over het Kanaal regelmatig gevraagd wordt. "Je weet dat kinderen heel erg nieuwsgierig zijn. Ze spelen dokter of verpleegster. Als ze nieuwsgierig zijn is het beter hen dit te laten zien dan dat ze zelf op ontdekking gaan. Want dan gaan ze dubieuze bronnen gebruiken."

Dit soort dingen maken me bang en kunnen een jong meisje echt traumatiseren Nick Ferrari

Nick Ferrari, een presentator bij de Britse radiozender LBC, zat eveneens in de uitzending en was het duidelijk niet eens met de aanpak van Liekens. "Ja, seksuele opvoeding op school is toe aan een hervorming, maar dit gaat te ver. Dit soort dingen maken me bang en kunnen een jong meisje echt traumatiseren", aldus Ferrari. "Ik wil er niet aan denken wat het alternatief is voor een jongen. Dit grenst voor mij aan kindermisbruik." Ferrari verweet Liekens met haar methodes ook "sensatiezucht om de headlines te halen."

Goedele Liekens pleit in Groot-Brittannië voor een zogenaamd verplichte 'GCSE' voor seksuele opvoeding, een soort algemene test over alle scholen heen.

'Sex in class'

Liekens kwam in 2015 op de Britse televisie (Channel 4) met 'Sex in class', een programma waarin ze tieners seksuele opvoeding geeft. Een van de meest opmerkelijke passages toen was het 'huiswerk' dat ze de vrouwelijke tieners gaf. De meisjes kregen namelijk de opdracht thuis met een spiegel hun geslachtsdeel te ontdekken. "Het is heel belangrijk voor jonge meisjes om tevreden te zijn met hun lichaam en hun vagina", zegt Liekens daarover. "Minstens de helft van alle vrouwen heeft een negatief beeld van hun eigen lichaam."

"Het is niet de opdracht van de overheid om jonge vrouwen op te dragen met een spiegel naar hun slaapkamer te gaan", reageerde een geschokeerde Nick Ferrari. "Als mijn kind op die school les zou volgen, zou ik woedend zijn. Ik twijfel aan de motieven van wat je doet."