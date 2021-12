Goedele Liekens na de ziekte: "Het geloof in je lichaam is weg, je bent een hoopje niks”

Royalty Kerstplan­nen van de Queen nog meer in de war: man van prinses Anne besmet met corona

De Britse prinses Anne (71) zit thuis in quarantaine nadat haar man Timothy Laurence (66) positief heeft getest op het coronavirus. Het koppel zit nu tien dagen in isolatie in hun huis in Gloucestershire. Dit betekent ook dat de enige dochter van koningin Elizabeth (95) de kerstdagen waarschijnlijk niet met haar moeder door kan brengen.

9:15