Goedele Liekens kijkt terug op haar tijd bij VTM: “We hadden het over transgenders lang voor Bo Van Spilbeeck” Redactie

22 januari 2019

11u00

Bron: Humo 0 Showbizz Goedele Liekens (56) leerde de Vlaming ongegeneerd over zijn of haar problemen praten. In VTM-talkshows als ‘Goedele’ en ‘Vanavond niet schat’ maakte ze voor het eerst maatschappelijke en seksuele thema’s bespreekbaar.

“Met die talkshows maakten we eigenlijk Oprah Winfrey-shows op Vlaams”, kijkt Liekens in Humo terug op haar tijd bij VTM. “Voor de opnames kwam zelfs een van haar eindredacteurs naar België om ons te coachen. In ‘Vanavond niet schat’ ging het meer over seksualiteit, maar ook daar gingen we moeilijke thema’s niet uit de weg. Ik hoor van collega’s, gynaecologen en huisartsen dat we erin geslaagd zijn heel veel bespreekbaar te maken.

Er werd in die tijd nog heel anders met seksualiteit omgegaan dan nu. “Het was toen heel eng om in Vlaanderen over gevoelens te praten”, zegt Goedele. “We waren pioniers. Zo hadden we, lang voor Bo Van Spilbeeck een aflevering over transgenders. Zo geaccepteerd als Bo nu is, zo vreselijk vond men dat toen.

Een gesprek in het bijzonder bleef Goedele bij. met een moeder die twee keer in het ziekenhuis was geslagen door haar zoon. Ze was bewerkt met een mes, haar gezicht was kapot en haar huis was leeggeroofd. Eind het eind vroeg ik: ‘Wat is je grootste angst?’ Waarop zij antwoordde ‘Dat ik op de tram stap en hem zie.’ Ik vroeg waarom ze dan zo bang was. ‘Dat hij zou doen alsof hij mij niet kent.’ Ik krijg er wéér kippenvel van. Dat is een moederschap in een notendop.