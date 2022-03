Goedele Liekens is steun en toeverlaat van Fabrizio in ‘De Bachelor’: “Ik probeer hem verder te laten kijken dan het uiterlijk”

Ondertussen is Fabrizio Tzinaridis (29) al enkele weken duchtig op zoek naar zijn misses right in ‘De Bachelor’. Daarin wordt hij - met raad en daad - bijgestaan door seksuologe Goedele Liekens (59). “Ik hou van een zeer grote uitdaging, dus Fabri coachen leek me perfect”, vertelt Goedele. “Ik ken hem al een tijdje en plaatste - gedurende die periode - af en toe wel vraagtekens bij z’n gedrag. Maar dat had vooral met jeugdige onbezonnenheid te maken, denk ik. Dat heeft hij nu achter zich gelaten. Ik heb altijd geweten dat hij een zachtaardig iemand is, maar ‘t is fijn dat meer mensen nu die kant van hem te zien krijgen. Ik merk vooral dat hij enorm gegroeid is, en veel zelfverzekerder in het leven staat.”