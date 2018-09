Goedele Liekens: "Ik zeg niet dat je nooit mag klaarkomen in iemands gezicht, maar het is niet bepaald de norm. Toch?" Goedele Liekens over één jaar MeToo, anale seks op tv en masturberen op voorschrift Kim Van De Perre

28 september 2018

17u05

Bron: De Morgen 2 Showbizz Toen Goedele Liekens (55) in de nasleep van Harvey Weinstein en Bart De Pauw pleitte om "vooral te blijven flirten", nam niet iedereen haar dat in dank af. Eén jaar later blijft de seksuologe bij haar punt: "Het ergste zou toch zijn dat mannen nu stoppen met hun vaak leuke, soms ook irritante versier­pogingen?"

"Laatst schreef een journalist dat ik tegen porno was. Hoe verzint die zoiets? Ik heb voor mijn magazine ooit zelf nog een porno­film gemaakt. Ik vind porno potentieel gevaarlijk voor jongeren, dat wel. Waarom denken veel tieners vandaag dat seks sowieso moet eindigen met spuiten in het gezicht van het meisje? Ik zeg niet dat je nooit mag klaarkomen in iemands gezicht, maar het is niet bepaald de norm. Toch?"

Het blonde meisje naast ons legt haar boek opzij en spitst de oren. Een rij verder gniffelt een man, zijn oudere reisgezel schuift ongemakkelijk op zijn stoel. Goedele Liekens (55) lijkt zich er niet van bewust dat de rest van de Thalys-coupé aan haar lippen hangt. Ze nipt van haar blonde Leffe, bijt in een bitterbal en gaat ongestoord verder.

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN