Exclusief voor abonnees Goedele Liekens: “Ik heb twintig jaar moeten vechten om seks uit de taboesfeer te halen” VVDW

23 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Seksuologe, Open Vld-Kamerlid, tv-gezicht en auteur: Goedele Liekens (55) combineert het allemaal. Tussen haar politieke bezigheden door schreef ze ‘Het Seksboek: alles over lichaam, liefde en seks’. En vanaf deze week geeft ze samen met Jani Kazaltzis relatie-advies in het nieuwe VIJF-programma ‘Celebs Gaan Daten’.

Niet iedereen is zo te spreken over Goedeles verscheidenheid aan activiteiten, zo bleek vorige week. Radiomaker Vincent Byloo schreef in een column weinig positiefs over de tijdsbesteding van de politica/seksuologe. Waarop Goedele scherp reageerde dat ze meer dan genoeg uren klopt om al haar bezigheden rond te krijgen. Er is inderdaad meer nodig dan een overstap naar de ‘serieuze’ wereld van de politiek om Goedele weg te houden van haar eerste grote liefdes: televisie en boeken over het seksleven van de Vlaming. Er zitten immers een nieuw programma én een nieuw boek in de pijplijn. “’Het Seksboek’ is het ideale salontafelboek”, aldus Goedele in Story. “Er staan geen aanstootgevende zaken of foto’s in. Ik heb er twee jaar over gedaan om het te schrijven. Want er wordt dan weleens gezegd dat politici luie mensen zijn, maar niets is minder waar. Ik heb het nog nooit zo druk gehad! Kwam daar nog eens bij dat ik immobiel was door die dubbele enkelbreuk na mijn valpartij deze zomer. Tijdens de opnames van ‘Celebs Gaan Daten’ zat ik dus noodgedwongen in een rolstoel. Om mijn parlementair werk niet te hinderen, had ik die opnames immers tijdens mijn vakantie gepland... Slechte timing (lacht).”

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen