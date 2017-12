Goedele Liekens denkt na over #MeToo-tournee langs bedrijven MV

Photo News Goedele Liekens deze lente, in het Centraal Station van Antwerpen. Showbizz Seksuoloog Goedele Liekens denkt erover om op tournee te gaan langs bedrijven met een betoog over de #MeToo-discussie. Dat stelt de bekende seksdeskundige zaterdag in een interview met De Standaard. De lezing zou in het verlengde liggen van lessen die nu al aan kinderen op scholen worden gegeven over onaanvaardbaar gedrag.

"De hele #MeToo-discussie wordt mijn gevoel veel te ­bitter en zonder humor gevoerd", stelt ze. "Nu ja, voor de slachtoffers is de humor er natuurlijk helemaal af. Maar om een effect te hebben, moet je echt bij de mensen kunnen binnenkomen en dan heb je toch humor nodig."

Liekens pleit er met klem voor de #MeToo-aanklachten niet in de media uit te vechten, zoals dit tot nu toe wel vooral gebeurde. "We kunnen in dit soort gevallen toch niet achterhalen wat er echt is gebeurd. Neen, de focus moet liggen op het sneller herkennen van dit gedrag en het al meteen in de eerste fase een halt toeroepen."

Als voorbeeld noemt zij de reactie van omstanders als tijdens een gezellig avondje uit een vrouw ongepast wordt belaagd. "Net zoals we ook op café tussenbeide komen wanneer iemand op het gezicht van iemand anders dreigt te slaan, moeten we ook op seksisme en grensoverschrijdend gedrag durven te reageren. Dan heb ik het niet over de slachtoffers zelf, maar over 'omstanders' - wij allemaal dus. We ­kijken te vaak schouderophalend toe onder het motto van leven en laten leven."