Goedele komt uit rouwperiode na stukgelopen relatie: “Ik verloor tien kilo”

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Mama is echt wel door een moeilijke periode gegaan. En dan hebben wij wat meer ons best gedaan om er voor haar te zijn.” Aan het woord zijn Merel (21) en Céleste (19), de dochters van Goedele Liekens (56). De recente liefdesbreuk met Luc sloeg wonden, zeker, maar nu kijkt Goedele in Dag Allemaal weer vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

We spreken af met Goedele in de tuin van haar mooie huis in het Brusselse. Ook dochters Merel en Céleste schuiven in de loop van het gesprek mee aan tafel, met hun vriendjes Alexander en Cézar. Zo kunnen wij de drie dames in de eerste aflevering van onze zomerreeks ‘Op de rooster’ enkele dilemma’s voorleggen en het met hen hebben over het leven en de liefde. Op dat laatste vlak is het pad van Goedele hobbelig geweest. Zij en de twee jaar jongere zakenman Luc maakten recent ’n einde aan hun relatie van zesenhalf jaar. “Onze relatie in stand houden kostte te veel energie”, zei Goedele daarover in Dag Allemaal.

Maar eerst hebben we het over Goedeles ontluikende politieke carrière. Daags voordien heeft ze de eed als Kamerlid voor Open Vld afgelegd, en de nieuwbakken politica zit vol grootse plannen.

Belgisch parlement of -algemene vergadering van de Verenigde Naties?

