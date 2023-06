Goede vriend Christoff over diagnose Will Tura: “Dit komt erg hard aan”

Showbits “Björn intimideer­de jonge vrouwen. Híj moest van het eiland gezet worden”: Shani reageert op exit ‘Million Dollar Island’

Dat gedropt worden op een onbewoond eiland, met als inzet één miljoen euro, niet altijd het mooiste in de mens naar boven brengt, werd afgelopen woensdag duidelijk in ‘Million Dollar Island’. Vier kandidaten moesten verplicht het eiland verlaten toen een ruzie over een paar gestolen eieren volledig uit de hand liep. “Intimidatie en fysiek geweld kunnen we niet toestaan”, vertelde presentator Dennis van der Geest. En zo moesten de vier onmiddellijk de boot huiswaarts op. Eén van hen is Shani Van Hoey, bekend van een andere realityshow: ‘Ex On The Beach: Dubble Dutch’. Showbits-reporter Senne ging bij haar langs om te vragen hoe de vork precies in de steel zit.