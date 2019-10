Goed nieuws voor wie van ‘Thuis’ of ‘Familie’ houdt: de derde Soapspecial van Dag Allemaal is uit Redactie

18 oktober 2019

12u01 2 Showbizz Goed nieuws voor wie van ‘Thuis’ of ‘Familie’ houdt: de derde Soapspecial van Dag Allemaal is uit! Daarin onthullen de tv-makers nu al wat de soapliefhebber dit najaar op tv te wachten staat, aangevuld met een pak unieke foto’s en verrassende weetjes.

Wie worden de nieuwe sterkhouders in ‘Familie’ en hoe blikken drie pioniers terug op 25 jaar lief en leed bij ‘Thuis’? Maar ook een ongewone blik achter de schermen met de top 10 van de soapblunders, alle geheime cameratrucs onthuld en hoe je kan figureren in je favoriete serie. De fans van ‘De Buurtpolitie’ en buitenlandse soaps komen eveneens aan hun trekken in deze special van 100 pagina’s. En als toemaatje: uren spelplezier met leuke soappuzzels. Deze week in de winkel voor € 3,50