Goed nieuws voor waterratten: Plopsaqua bouwt nieuw waterpark TDS

09 februari 2018

14u08

Bron: PLOPSAQUA 83 Showbizz Na het gigantische succes van Plopsaqua De Panne, werden zonet tijdens een persconferentie de plannen bekend gemaakt voor de bouw van een tweede waterpretpark in Hannuit, vlak op de taalgrens. Dat melden beide burgemeesters en Plopsa Group vrijdag.

Plopsa werkt samen met de steden Hannuit en Landen om een waterpark van 4.800 vierkante meter langs de autosnelweg te bouwen. In het zwemcomplex komen zowel baden voor sport en educatie als zones voor ontspanning en recreatie. Het waterpark heeft een capaciteit van 3.600 bezoekers per dag, waardoor Plopsa op 400.000 bezoekers per jaar mikt. "We starten met een nieuw park, want er is absoluut een markt voor in België", reageert Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

De kosten bedragen 22,5 miljoen euro, waarvan de steden Hannuit en Landen elk zowat 480.000 euro betalen. Het nieuwe park toont zo hoe de publieke en private sector kunnen samenwerken. "Veel steden en gemeenten hebben een oud zwembad. Ik denk dat hier een nieuw businessmodel geboren is. Het is alleszins een win-winsituatie", aldus Van den Kerkhof. "Het is extra speciaal dat het waterpark op de taalgrens komt door een samenwerking van Vlamingen en Walen. Het is echt een voorbeeld voor België."

Zowel Landen als Hannuit was op zoek naar een partner en zo kwamen beide steden al snel bij elkaar terecht. "We zijn blij met de samenwerking met Landen, want alleen hadden we nooit met Plopsa kunnen werken", zegt Emmanuel Douette (MR), burgemeester van Hannuit. "We hebben ook Walibi en Sportoase gecontacteerd, maar we hebben gekozen voor het project van Plopsa. Die keuze was voor ons minder duur en we kregen er meer voor in ruil."

Plopsaqua Hannuit-Landen moet ook in de regio een belangrijke functie vervullen. Zo wordt voor inwoners, scholen en zwemclubs een democratische toegangsprijs voorzien. "Samen kunnen we zwemmen voor onze inwoners betaalbaar houden", aldus Iris Vander Schelde (Open Vld), burgemeester van Landen. "We willen ook het toerisme een boost geven, waarvoor we een plan zullen ontwikkelen. We hebben nog werk qua mobiliteit, maar het station is vlakbij en er ligt een mooie fietsroute naar het waterpretpark."