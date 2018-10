Goed nieuws voor Star Wars-fans: Chewbacca en Darth Vader komen weer naar Disneyland Paris CD

04 oktober 2018

12u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Ook begin volgend jaar ligt het Star Wars-universum opnieuw even in Disneyland Paris. Tijdens Legends of the Force kunnen de bezoekers op de foto gaan met hun favoriete personages en zijn er enkele epische spektakels te zien.

Galactische strijd, lightsabers, iconische muziek, ... we hebben allemaal wel een specifieke herinnering aan Star Wars. En om helemaal in de sfeer te komen van deze legendarische saga staat Disneyland Paris begin volgend jaar enkele maanden helemaal in het teken van Star Wars. Zo zijn er spectaculaire projecties en shows, en lopen er stormtroopers door het Walt Disney Studios Park.

Maar vele fans zullen vooral uitkijken naar de ontmoetingen met de Star Wars-figuren. Zo kunnen ze voor het eerst op de foto gaan met de harige Chewbacca of oog in oog staan met slechterik Darth Vader. Legends of the Force- A Star Wars Celebration vindt plaats van 12 januari tot en met 17 maart 2019 in Disneyland Paris. (CD)