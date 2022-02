Goed nieuws voor ‘Spider-Man’: nieuwe Oscar voor populairste film in de maak, gekozen door de fans

De nieuwe categorie komt eigenlijk geen dag te vroeg. Sinds de Oscarnominaties vorige week bekend werden gemaakt, kwam er best wat kritiek op de Academy omdat ‘Spider-Man: No Way Home’ - veruit de populairste film van het jaar - geen nominatie voor Beste Film kreeg. De prent werd enkel genomineerd voor een Oscar voor Beste Visuele Effecten. Tot grote ontsteltenis van de fans. Ook filmmaker Kevin Smith haalde fel uit naar de Academy: “Ze hebben tien plekjes, en daar kunnen ze er niet één geven aan de grootste film van de afgelopen drie jaar? En dan vragen ze zich af waarom niemand nog naar de show kijkt.” De nieuwste ‘Spider-Man' bracht wereldwijd al meer dan 1 miljard dollar op. Op dit moment staat de film op de 6de plaats in de wereldwijde rangschikking, maar de kans is groot dat ‘Spider-Man’ nog hogerop zal klimmen. Ook in België doet de film het goed. ‘No Way Home’ is de meest succesvolle Marvelfilm ooit in ons land.