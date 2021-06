Goed nieuws voor Pukkelpop en Tomorrowland: vanaf 13 augustus weer evenementen met 75.000 bezoekers mogelijk

Celebrities Kim Kardashian bespreekt huwelijks­pro­ble­men in eigen reality­show: “Ik voel me een loser”

8:52 In de aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’ die donderdag werd uitgezonden in de VS, bespreekt Kim Kardashian (40) voor het eerst haar huwelijksproblemen. In de realityserie vertelt de cosmetica-ondernemer aan haar zussen dat ze zich een loser voelt nu ook haar derde huwelijk op de klippen loopt.