Goed nieuws voor Potter-fans: binnenkort kan je de Gringotts bank bezoeken in Londen MVO

30 januari 2019

08u30 6 Showbizz De Warner Bros Studio Tour: The Making Of Harry Potter in Londen breidt uit. Binnenkort zal ook de set van Gringotts Wizarding Bank beschikbaar zijn voor bezoekers.

De bank kwam voor het eerst voor in ‘De Steen Der Wijzen’, de eerste Harry Potter-film. Het is één van de plaatsen waar Harry de wonderen van de tovenaarswereld leert kennen - en toevallig ook dat hij de eigenaar is van een groot fortuin.

De set in Londen is compleet met de volledige inkomhal, waar ook bewegende kobolden aanwezig zullen zijn om de ‘boekhouding’ te doen. En uiteraard liggen er ook grote stapels goud te wachten. Naar goede gewoonte van de Studio Tour krijgen bezoekers ook informatie over hoe de set tot stand is gekomen. Zo werden de acteurs die kobolden speelden kleine kunstgebitjes en protheses aangemeten. Volgens de organisatie wordt dit de grootste uitbreiding van de studio tot nu toe.

De opening van Gringotts staat gepland voor 6 april 2019.