Goed nieuws voor Karl Vannieuwkerke: 7 jaar na kankerdiagnose geven artsen hem ‘ticket van bevrijding’

In oktober 2014 liet de VRT-presentator weten dat hij in behandeling was voor speekselklierkanker. Er werd destijds een tumor op zijn speekselklier verwijderd. Deze bracht op zijn beurt een kwaadaardige kanker aan het licht. “Ik ben getroffen door wat heel veel mensen meemaken en heb het geluk dat de tumor in een vroeg stadium is ontdekt”, liet Vannieuwkerke destijds weten. De kanker was gelukkig nog niet uitgezaaid en de prognoses op herstel waren dan ook gunstig. In de maand na de operatie werd er nog een nabehandeling - die bestond uit radiotherapie - opgestart.