Goed nieuws voor fans van ‘Outer Banks’: derde seizoen komt eraan

De dramaserie gaat over een vriendengroep die in een stad bij de ‘Outer Banks’ van North Carolina woont. In het voorjaar van 2020 was de reeks voor het eerst te zien op Netflix. Met succes, want al snel was ‘Outer Banks’ één van de best bekeken series op het platform. Wanneer het derde seizoen te zien zal zijn, is nog niet bekend.